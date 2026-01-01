Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin, Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi işbirliğiyle İstanbul Havalimanı Millet Bahçesinde başladı.

Bayburt İl Tanıtım Günleri İstanbul’da düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin öncülüğünde hayata geçirilen bu kapsamlı organizasyon, İstanbul’da yaşayan yüz binlerce Bayburtlu hemşeriyi ve Bayburt’a gönül veren vatandaşları aynı çatı altında buluşturuyor.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Tüm Hemşerilerimizi Bayburt tanıtım günlerine bekliyoruz dedi.