1975-1977 Yılları arasında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanlığını yapmıştı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 7.Genel Başkanlığını yapan İlhan Koç,1945 yılında Bayburt’ta doğdu,bir süredir hasta olan Koç Bu gece vefat etti.

İlhan Koç Bayburt Kültür ve yardım Derneğinde Genel Başkanlık ve Fındık zadede bulunan Dernek Genel Merkezinin Öğrenci Yurdu olarak hizmet verdiği yıllarda Yurt Müdürlüğü yapmıştı.

İlhan Koçun Cenazesi yarın öğlen Namazını müteakip İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Camiinden kaldırılacak.

Kendisine Allahtan Rahmet Ailesine başsağlığı dileriz.