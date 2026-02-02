BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Bayburt Konakları geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Sinan Purut ve Sezai Seçenin Organize ettiği “Geçmişten Geleceğe Bayburt Konakları” Programda Bayburtlu Sanatçı Sezai Seçen türküleri ile eski ağız barlarıyla ve Bayburt’un tarihini hatırlatmalarıyla Hemşerilerimize dolu dolu bir akşam yaşattılar.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinde yapılan program hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı. Programda Sezai Seçen Türküleriyle, Bayburtlu Aşık Süphani de Aşıklık geleneğinden örneklerle hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar. Bayburt Misafir sanatçı Turan Ali’de Türküleriyle programa renk kattı.

Programda tel helvası çekildi, Hemşerilerimize çeşitli ikramlar sunuldu. Hemşerilerimizin oynadığı yöresel Bayburt Barlarıyla program sona erdi.