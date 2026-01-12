1973 yılında kulübü kuran isim Kenan Abdullahoğlu'nun divan başkanlığını üstlendiği kongre Bayburt Belediyesi Kültür Merkezi'nde coşkuyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongre Kenan Abdullahoğlu'nun yanı sıra divanda Salih Durgut ve Okan Sefa görev aldı. Divan Başkanı Kenan Abdullahoğlu duygulu dakikalar yaşadığı ve konuşmakta güçlük çektiği anlarda kulüp logosunu işaret ederek, "Bu logonun ilk gününe şahitlik etmiş biriyim. Bayburtspor'a hizmet etmek büyük bir şereftir. O günlerden 53 yıl sonra yine böyle bir güne şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım" dedi.

Kulübün mevcut başkanı Gürsel Karapınar, kongrede yaptığı konuşmada kulübün tarihçesinden bahsetti. Yakın bir zamanda hayatını kaybeden kulüp başkanı İsmet Çakal'ı anan Karapınar, Bünyami Yazoğlu başkanlığında oluşan yeni yönetimin bayrağı daha üstlere taşıyarak kulübü hak ettiği günlere taşıyacağına inandıklarını söyledi.

Gündemdeki maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından divana sunulan liste delegelerin onayına sunuldu. Kongrede tüzük değişkliği ile yönetim kurulu üye sayısı 15'e çıkarıldı. Delegelerin onayıyla yeni başkan seçilen Bünyami Yazoğlu alkışlar eşliğinde kürsüye geldi.

Bünyami Yazoğlu, yapmış olduğu konuşmada tesislerin, lojmanların kulübe yakışır bir şekilde yapılacağını ve yönetim olarak her sene bir üst lige parolasıyla yol koyulduklarını ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşları ile bu başarıyı sağlayacaklarını dile getirdi. Başkan Yazoğlu, Bayburtspor'a bugüne kadar hizmet eden herkesi sevgiyle, saygıyla andığını dile getirdi.

Bünyami Yazoğlu Başkanlığında oluşan yönetimde; Abdurrahim Gürbüz, Ahmet Kocanumanoğlu, Ahmet Adıbeş, Armağan Büyükkarakaş, Ali Kağan Kuştul, Bahattin Yöney, Cemal Sarıhan, Cenk Demirhan, Emre Bayrak, Ertuğrul Haşlak, Eyüp İşaşır, Fahrettin Çırak, Hakan Kobal, İsmail Saraç, Kurban Haşlak, Murat Canpolat, Murat Demirhan, Mustafa Durmuş, Muharrem Eryiğit, Recep Çil, Serdar Kumbasar, Serdar Akkuşlu, Serdar Topçu ve Volkan Demirer yer aldı.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş de kongrede bir konuşma yaparak yeni yönetime başarılar diledi.

Efsane Başkan Kurban Yazoğlu'nun da sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıldığı kongre toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.