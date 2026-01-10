Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesleğin içinde bulunduğu yapısal sorunlara dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sektördeki itibar kaybının ve güvencesizleşmenin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Okutmuş, kapsamlı bir yasal düzenleme çağrısında bulundu.

"Meslek Kanunu Etik Dışı Yayıncılığı Engelleyecektir"

Gazetecilik Meslek Kanunu’nun 2026 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade eden Okutmuş, yasal boşlukların etik dışı yayıncılığı ve şantaj odaklı faaliyetleri teşvik ettiğini vurguladı. Mesleki birikimi olmayan kişilerin "gazeteci" kimliğini kullanmasının gerçek gazeteciliğe zarar verdiğini belirten Okutmuş, yasal düzenlemenin bu istismarın önüne geçeceğini ifade etti.

"Haklarımız 1961 Yılının Bile Gerisinde"

10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın sağladığı hakların bugün büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığına dikkat çeken Okutmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazetecilerin çalışma koşulları ve mesleki güvenceleri, ne yazık ki 1961 yılının bile gerisine düşmüştür. Bu tablo karşısında 10 Ocak’ı bir bayram değil, ancak bir dayanışma günü olarak anabiliyoruz."

Açıklamasında basın özgürlüğünün halkın haber alma hakkı için hayati önem taşıdığını hatırlatan Okutmuş, "Özgür basın yoksa demokrasi de eksik kalır" diyerek sorunların el birliğiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Okutmuş, mesajını tüm meslektaşlarını dayanışma duygularıyla selamlayarak ve hakların korunduğu gerçek bayramlara ulaşma temennisiyle tamamladı.