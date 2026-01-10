Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları ve yetkilileri teyakkuza geçirdi. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, şehir genelinde kış şartlarının şiddetini artırması bekleniyor.

Kar Yağışı Şiddetini Artıracak

Hafta başından itibaren bölge genelinde hakim olan parçalı ve çok bulutlu hava, yerini aralıklı kar yağışına bırakıyor. Meteoroloji uzmanları, yağışların Bayburt il merkezi ve ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını öngörüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının hızla artabileceği belirtiliyor.

Ulaşımda "Görüş Mesafesi" Alarmı

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çeken yetkililer, şu uyarılarda bulundu:

Köy yollarında ulaşımın aksamaması için hazırlıklı olunmalı.

Kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek tipi nedeniyle görüş mesafesinin ciddi oranda düşebileceği hatırlatıldı.

Şehirlerarası yollarda, özellikle rampalarda ve geçitlerde yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin zincir ve çekme halatı bulundurmaları hayati önem taşıyor.

Dondurucu Soğuklar: Buzlanma ve Don Riski

Yağışın yanı sıra hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede buzlanma ve don olaylarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ayrıca, gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar etkili olması beklenen pus hadisesi nedeniyle trafikte seyreden sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve hız limitlerine uymaları istendi.

"Vatandaşlarımızın özellikle soba zehirlenmeleri, çatı sarkıtları ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olmalarını, mecbur kalmadıkça şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz."