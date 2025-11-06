Hayvanlarda yüksek ateş ve topallığa neden olan bu hastalığın etkilerinin hafifletilmesi için önlemler alınmasının önemine vurgu yaptı. Ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulunan Bayraktar, önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde İl Müdürü Ebubekir Köse ile bir araya gelerek bölgedeki tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Ardından Bayburt Ziraat Odası’na geçerek üreticilerle buluştu ve onların karşılaştıkları sorunları yerinde dinledi. Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, kentteki çiftçilerin sıkıntılarını Bayraktar’a aktardı.

Şap hastalığının ele alındığı görüşmelerde Bayraktar, bu ölümcül virüsün yurtdışından kaynaklandığını ve bazı illerde ciddi hayvan kayıplarına yol açtığını belirtti. Tarım Bakanlığı’nın aşılama çalışmaları yürüttüğünü ancak pazarların yeniden kapandığına dair bilgilere ulaştıklarını aktararak, bu mücadelenin sıkı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Şap nedeniyle zarar gören üreticilere destek verilmesinin hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu dile getiren Bayraktar, dondan zarar gören çiftçilere verilen desteklere atıfta bulunarak hayvancılık sektörüne de benzer yardımların yapılması gerektiğini vurguladı.