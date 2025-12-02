Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube personelleri, Bayburt Merkez'de faaliyet gösteren bir süt işleme ve peynir üretim tesisinde inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde tesisin çevresel yükümlülükleri, üretim süreçleri ve atık yönetimi uygulamaları yerinde incelendi. Denetimlerin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İl Müdürlüğü, çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.