Törende konuşan Vali Eldivan, yeni MR cihazının Bayburt’un sağlık hizmetleri açısından büyük bir ilerleme sağladığını belirtti. Cihazın üstün görüntüleme teknolojisi ile daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağına dikkat çeken Vali, vatandaşların çevre illere sevk edilmeden hızlı ve konforlu bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanabileceğini ifade etti. Ayrıca, bu yatırımı şehre kazandıran tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise konuşmasında, Bayburt’un hak ettiği bu önemli sağlık yatırımı için tüm ekip olarak yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Bu gelişmeyle birlikte sevk oranlarının ciddi ölçüde azalacağını vurgulayan Ateş, özellikle MR gerektiren rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinin artık yerelde yapılabileceğini dile getirdi. Son iki yıl içerisinde yapılan yatırımlar sayesinde sevk oranını yüzde 10’a kadar düşürdüklerini belirten Ateş, kalp hastalıklarına ilişkin sorunların da artık Bayburt’ta çözülebildiğini sözlerine ekledi. Bayburt’un hem hız hem de kalite açısından gelişmiş bir sağlık altyapısına sahip olduğunu ifade etti.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim de tören sırasında cihazın teknik özelliklerini paylaştı. Yeni MR cihazının sunduğu başlıca avantajlar:

- 70 cm çapındaki geniş gantrisi ile hasta konforunu artırıyor.

- Yapay zeka destekli görüntüleme teknolojisine sahip olması sayesinde son derece net ve kaliteli görüntüler oluşturuyor.

- 48 kanallı yapısı, yüksek gradient gücü ve slewrate özelliği ile cihaz, kendi sınıfında modern teknolojiye örnek teşkil ediyor.

Törene; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, çeşitli siyasi partilerin il başkanları, hastane yöneticileri, kamu görevlileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.