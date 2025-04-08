Konuya ilişkin hastanenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bu hastamızda yüksekten düşme sonrası odontoid tip 2 kırığı olması üzerine Bayburt’ta ilk defa C1-2 posterior stabilizasyon yapıldı. Odontoid çıkıntı, kafatabanı ve boyun bileşkesi geniş hareket becerisi açısından önemli bir parçasıdır.

Böylesi geniş hareket aralığı ile birlikte stabilitenin idamesi de ayrı bir özellik taşımaktadır. Bu yüzden odontoid kırıkları servikal kırıklar içinde önemli bir yere sahiptir. Çoğunluğu yüksek enerjili travmalarla oluşur ve sıklıkla zorlayıcı fleksiyon ve/veya ekstansiyon hareketleri sonucu oluşmaktadır. Boyun Kırığı Ameliyatı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanımız Aziz Kaan Erçandırlı tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bayburt Milletvekili Ateş açıklamasında:

Bayburt Devlet Hastanemizde bir ilke daha imza atıldı. Yüksekten düşme sonrası vücudunda ve boynunda kırıklar oluşan hastamıza C1-2 posterior stabilizasyon başarıyla yapıldı.

Bu hastamızda yüksekten düşme sonrası odontoid tip 2 kırığı olması üzerine Bayburt'ta ilk defa C1-2 posterior stabilizasyon yapıldı.

Boyun Kırığı Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanımız Aziz Kaan ERÇANDIRLI'ya ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.

Ellerine ve emeklerine sağlık.