Bayburt Devlet Hastanesinde 01.05.2025 ve 31.05.2025 tarihleri arasında yapılan muayene sayıları ;

Uzman Aile Hekimliği: 1016

Anestezi Polikliniği: 302

Beyin Cerrahi: 1457

Cildiye Polikliniği: 905

Çocuk Cerrahisi: 302

Çocuk Polikliniği: 2692

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 291

Enfeksiyon Hastalıkları: 569

Fizik Tedavi Polikliniği: 1284

Genel Cerrahi Polikliniği: 1800

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 164

Göğüs Hastalıkları: 1427

Göz Hastalıkları Polikliniği: 3118

İç Hastalıkları Polikliniği: 4447

Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2375

Kalp Damar Cerrahisi: 296

Kardiyoloji Polikliniği: 2085

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2022

Nöroloji Polikliniği: 1548

Ortopedi Polikliniği: 3326

Plastik Cerrahi Polikliniği: 222

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: 1100

Üroloji Polikliniği: 652

Acil servis hastası: 14.363

Yapılan Ameliyat Sayısı: 328

Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 83

Yapılan Endoskopi Sayısı: 171

Yapılan Kolonoskopi sayısı: 22

Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 87

Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 25

Toplamda;

Özel Çocuklarımızın Gözünden Dünyaya Bakış
Özel Çocuklarımızın Gözünden Dünyaya Bakış
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Mhrs Randevulu: 15.042

Mhrs Dışı Ayaktan: 18.252

Acil: 14.363

Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 47.657