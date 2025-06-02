Bayburt Devlet Hastanesinde 01.05.2025 ve 31.05.2025 tarihleri arasında yapılan muayene sayıları ;
Uzman Aile Hekimliği: 1016
Anestezi Polikliniği: 302
Beyin Cerrahi: 1457
Cildiye Polikliniği: 905
Çocuk Cerrahisi: 302
Çocuk Polikliniği: 2692
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 291
Enfeksiyon Hastalıkları: 569
Fizik Tedavi Polikliniği: 1284
Genel Cerrahi Polikliniği: 1800
Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 164
Göğüs Hastalıkları: 1427
Göz Hastalıkları Polikliniği: 3118
İç Hastalıkları Polikliniği: 4447
Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2375
Kalp Damar Cerrahisi: 296
Kardiyoloji Polikliniği: 2085
Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2022
Nöroloji Polikliniği: 1548
Ortopedi Polikliniği: 3326
Plastik Cerrahi Polikliniği: 222
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: 1100
Üroloji Polikliniği: 652
Acil servis hastası: 14.363
Yapılan Ameliyat Sayısı: 328
Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 83
Yapılan Endoskopi Sayısı: 171
Yapılan Kolonoskopi sayısı: 22
Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 87
Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 25
Toplamda;
Mhrs Randevulu: 15.042
Mhrs Dışı Ayaktan: 18.252
Acil: 14.363
Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 47.657