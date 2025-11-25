Bayburt’un Soğanlı yaylasında, 3200 metre rakımlı dağda bulunan Kırklar Dağı Mescidi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bayburt sınırını oluşturan bölgede, Şekersu Yaylası yakınlarında yer alan ve "Kırklar mescidi" olarak bilinen Kırklar Dağı Mescidi'nde büyük bir üzüntüye neden olan yangın meydana geldi.

Yangına Rağmen Kurtarılamadı

Mescitte bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ahşap yapıyı sardı. Olay yerine sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zorlu arazi şartlarına ve yüksek rakıma rağmen yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen, mescit büyük ölçüde yandı ve maalesef tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebi detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.

Başkan Genç'ten Üzüntülü Açıklama

Yangın haberi, bölge halkı ve manevi değeri yüksek bu yapıyı ziyaret edenler arasında büyük üzüntü yarattı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Başkan Genç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bayburt Şekersu Yaylası’nda, 3.200 metre rakımda yer alan Kırklar Mescidi’nde meydana gelen yangın haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Rabbim, beterinden korusun inşallah…”

Mescidin bölge için taşıdığı manevi ve tarihi değer göz önüne alındığında, yeniden inşası için çalışmaların başlatılması bekleniyor.