“Cumhuriyetin İkinci Asrında Türkiye Yüzyılı” başlıklı panel, geniş bir katılımcı kitlesinin iştirakiyle düzenlenerek Türkiye’nin yeni yüzyılına yönelik akademik ve kurumsal değerlendirmelerin paylaşıldığı önemli bir platforma dönüştü. Panelin yöneticiliğini, iletişim bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya üstlendi. Yerlikaya, medya, toplum ve siyasal iletişim alanlarında yürüttüğü akademik çalışmaların birikimiyle programın akışını başarıyla yönetti.

Etkinlikte farklı disiplinlerden uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, sosyal politikalar ve kamu yönetimi alanındaki deneyimiyle Türkiye’nin toplumsal yapısı ve devlet politikalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu. Medya ve dijital iletişim alanında çalışmalar yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. İdris Kardaş, stratejik iletişim, dijital ekosistem ve uluslararası medya süreçlerine dair analizleriyle dikkat çekti. Kardaş, dijital dönüşümün Türkiye Yüzyılı vizyonundaki etkilerini ele aldı. Güvenlik, savunma politikaları ve uluslararası ilişkiler üzerine uzmanlığıyla bilinen Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Erboğa ise bölgesel güvenlik dinamiklerini, askeri stratejiyi ve Türkiye’nin güvenlik perspektifini akademik bir çerçevede değerlendirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının bilimsel, kurumsal ve toplumsal boyutlarıyla doğru analiz edilmesinin önemine dikkat çekerek panelin bu doğrultudaki akademik katkısını vurguladı. Türkmen, görüş ve değerlendirmeleriyle programa değer katan panel yöneticisine, panelistlere ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde panelistler, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak görüşlerini pekiştirdi. Etkinlik, panelistlere teşekkür belgeleri ve hediyelerin; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından takdim edilmesi ve sonrasında hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.