Yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan merdivenler, kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle atıl duruma gelmişti.

Bayburt Belediyesi, mahalle sakinlerinin yıllardır çözüm beklediği ulaşım sorunlarından birini daha çözüme kavuşturuyor. Şehir merkezini Esentepe Mahallesi’ne bağlayan ve vatandaşların günlük güzergahı olan merdivenlerde, yoğun bir yenileme çalışması yürütülüyor. Yılların yıpratmasıyla kullanılamaz hâle gelen bu merdivenlerin tamamen yenilenmesiyle, mahallelinin önemli bir hizmet beklentisi daha karşılanmış oluyor.

Başkan Memiş: "Tüm Sorunları Tek Tek Çözüyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, sürecin önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Başkan Memiş, "Mahallelerimizin tüm sorunlarını tek tek çözüyoruz. Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bu merdivenler artık ihtiyaca cevap veremiyordu; yaptığımız çalışmayla Esentepe Mahallemizin önemli bir sorununu daha ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtar Demir: "40 Yıllık Mazisi Vardı"

İncelemeler sırasında Başkan Memiş'e eşlik eden Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir ise, merdivenlerin yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Merdivenlerin kullanım ömrünü tamamladığını belirten Muhtar Demir, "Belediyemizin hızlı ve titiz çalışmasıyla mahallemizin önemli bir sorunu çözüldü. Kısa süre içinde yeni merdivenler kullanılmaya başlayacak. Başta Belediye Başkanımız sayın Mete Memiş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.