Yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen üç düzensiz göçmenin ülkeye girişine ve barınmasına imkân sağladığı ve bu kişileri yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen Afganistan uyruklu iki şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerin ardından, iki şüpheli şahıs ile yasa dışı yollarla ülkeye gelen üç düzensiz göçmen (toplam 5 Afganistan uyruklu kişi) idari işlemlerinin tamamlanması sonrasında sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmaların kararlılıkla ve son hızıyla devam edeceğini bildirdi.