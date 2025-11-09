Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'ndaki yapım çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde büyük bir hızla devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında yürütülen üstyapı faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin fiziki gerçekleşmeleri hakkında bilgi vererek, "3 bin metre uzunluğundaki pistimizi, 300 metre uzunluğundaki apronumuzu ve 265 metrelik taksi yolumuzu tamamladık. 17 bin metrekarelik terminal binamız ve diğer üstyapı imalatlarımız hızla yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte bölge ulaşımına yeni bir boyut kazandıracağını vurguladı. Havalimanının yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede tasarlandığını belirtti.