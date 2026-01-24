Karın ilk yağdığı andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin sahaya inen belediye ekipleri, yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun tempoda başarılı bir sınav verdi. Geçtiğimiz yıl aniden bastıran kar yağışında gösterilen kararlı çalışma, bu yıl da aynı etkinlikle devam ettiriliyor. Son bir haftalık süreçte geçen yılı aratmayan yağış oranına rağmen, ekiplerin planlı müdahalesiyle kar kütleleri kısa sürede ortadan kaldırıldı.

Buzlanmaya Karşı "Kazıma" Mesaisi

Hava sıcaklığının bir nebze artmasıyla birlikte ekipler, ana arterler ve caddelerde oluşan tehlikeli buz kütlelerini kazıyarak temizleme çalışmalarına yoğunluk verdi. Kar yağışının devam ettiği anlarda bile çalışmalarını durdurmayan belediye birimleri, şehir içi trafik ve yaya güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Hedef: Kazasız ve Güvenli Ulaşım

Vatandaşlara kaza riskinden uzak, güvenli bir yaşam standardı sunmak için büyük bir gayret gösteren Bayburt Belediyesi, şehrin her noktasında ulaşımı konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.