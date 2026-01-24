Ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Mete Memiş, Milletvekili Tüfenkci ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Memiş, görüşme sırasında Bayburt Belediyesi tarafından yürütülen güncel projeler ve kentin geleceğine yönelik planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

"Çalışmalarda Başarılar Diliyorum"

Misafirperverliği için Başkan Memiş’e teşekkür eden Milletvekili Bülent Tüfenkci, belediyenin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin anısına Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan Tüfenkci’ye, Başkan Memiş tarafından günün anlam ve önemine binaen bir hediye takdim edildi.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen ziyarette; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu. Ayrıca Eğitime Destek Platformu (EDEP) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Emre Bayrak, EDEP Bayburt İl Temsilcisi ve Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı ile Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş da görüşmede yer alan isimler arasındaydı.