Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Memiş, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinliyor.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Memiş, “Bayburt, sadece bir şehir değil; birliğin, beraberliğin ve sarsılmaz komşuluk bağlarının yaşatıldığı büyük bir ailedir. Bizler bu kadim şehirde sadece yöneticilik yapmıyor; her bir vatandaşımızın evladı, kardeşi ve kapı komşusu olarak sorumluluk alıyoruz. Biliyoruz ki; büyüklerimizin yüzündeki bir tebessüm ve ettikleri içten bir dua, bizim en kıymetli kazancımızdır. Onların huzur içerisinde yaşaması, şehrimizin huzuru demektir. Ev temizliğinden teknik onarımlara, sosyal yardımlardan manevi desteğe kadar her alanda yanlarındayız. Bu çalışmaları birer belediyecilik faaliyeti değil, bir "gönül işi" olarak görüyoruz. Rabbim bizleri, büyüklerimizin hayır duasını alarak bu şehre hizmet etme onurundan mahrum bırakmasın.” İfadelerini kullandı.

Başkan Memiş’e teşekkür eden vatandaşlar ise projeden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, belediyenin bu çalışmalarının kendilerini yalnız hissettirmediğini ifade ettiler.

Başkan Memiş’e Muhtarlık İşleri Müdürü Cavit Türk ve Sosyolog Zeynep Karakolcu da eşlik ettiği ziyaretlerde, Bayburt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yaşlı Destek Hizmetleri (YADES) kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları da yerinde incelendi.

Şu ana kadar 75 haneye ulaşan YADES ekipleri, yaşlı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar attı. Bu kapsamda; 13 hanenin boya ve küçük tamiratları yapıldı, 21 hanenin halıları yıkandı, her iki haftada bir düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik hizmetleriyle evlerde hijyenik bir ortam sağlandı.

Ayrıca, bugüne kadar 47 haneye temizlik malzemesi desteği sunularak yaşlı vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu sürdürmeleri amaçlanırken 1 Ocak 2026 yılından itibaren de yaklaşık 4 haftada 41 haneye hizmet sunuldu. Belediye bünyesindeki sosyolog desteğiyle de bireysel sorunlara çözüm üretiliyor.