Belde genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, belediye ekipleri ana arterler ve ara yollarda biriken karları titizlikle temizliyor. Ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kritik noktalarda yol genişletme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Özellikle meydanlarda biriken kar kütleleri temizlenerek, hem araç trafiğinin hem de vatandaşların günlük hareketliliğinin korunması sağlanıyor.

Yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda biriken karlar temizlenirken, buzlanma riskine karşı yoğun bir tuzlama faaliyeti yürütülüyor. Belediye yetkilileri, ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu bildirdi.