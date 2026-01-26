BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- Kar kalınlığının artmasıyla birlikte yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla bölgeye intikal eden ekipler, kara saplanan araçları halat yardımıyla çekerek güvenli alanlara tahliye etti.

Yoğun tipi ve fırtınaya rağmen kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre ekipler, ulaşımın sürekliliğini sağlamak adına çalışmalarını öncelikli olarak ana bağlantı noktaları ve grup köy yollarında yoğunlaştırmış durumda. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.