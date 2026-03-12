İhaleyi kazanan ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., işveren Bayburt Grup-Söğüt İş Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Orge Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin havalimanı projesinin genel elektrik işleri için sunduğu 11,7 milyon euro + KDV tutarındaki teklif kabul edildi.

Söz konusu tutar, güncel kur üzerinden yaklaşık 596 milyon TL + KDV bedeline tekabül ediyor.

Proje takvimine ilişkin detayların da paylaşıldığı açıklamada, elektrik işlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Sözleşme sürecinin neticelenmesinin ardından yatırımcıların ve kamuoyunun süreçle ilgili yeniden bilgilendirileceği ifade edildi.