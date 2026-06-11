Devam eden inşaat çalışmaları ile eş zamanlı olarak sürdürülen tefrişat ve donatım faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Eldivan, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Aslandağı’nda hayata geçirilen projenin Bayburt’un turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağını ifade eden Vali Eldivan, “Bir yandan yapıların inşası sürerken diğer yandan tefrişat ve çevre düzenleme çalışmalarının devam etmesi, projenin kısa sürede hizmete alınmasına katkı sağlayacaktır. Doğayla iç içe konaklama ve sosyal yaşam imkânları sunacak bu yatırım, ilimizin turizm altyapısını güçlendirerek Bayburt’u ziyaret eden misafirlerimiz için önemli bir cazibe merkezi olacaktır.” dedi.

Vali Eldivan’a incelemeleri sırasında İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.