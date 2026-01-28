BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ-Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehirli madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla geniş çaplı analiz ve saha çalışmaları gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durumundan şüphelenilen A.İ. isimli şahıs durduruldu.

Narkotik Köpeği "Pablo" Nokta Atışı Yaptı

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Pablo büyük rol oynadı. Pablo’nun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, toplam 2 kilo 369 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Zehir Taciri Tutuklandı

Gözaltına alınan A.İ., hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca "zehirli veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek"

Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların halkın desteğiyle aralıksız devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın da desteğini alarak ilimizde uyuşturucu tacirlerine asla müsaade edilmeyecektir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."