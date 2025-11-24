Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk ve Yönetiminin düzenlediği Bayburt Akşamlarında Hemşerilerimiz bir araya geldiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şubesinde Yöre geceleri,Bayburt Akşamlarında Hemşerilerimiz bir araya gerek hasret giderdiler.

Bağcılar Şubedeki Bayburt Akşamları Programına Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak.Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,AK Parti İl başkan yardımcısı Hakan Polattimur,AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan yardımcısı Ali Erkul,Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu,Eski Bağcılar CHP İlçe Başkanı Caner Salma,Bağcılar AK Parti eski İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz,,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube Başkanları,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları,AK Parti Meclis Üyesi Şakir Daştan ,Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesine gerçekleşen Programda Bayburtlu sanatçılarımız Muhsin ve Sehlan Hemşerilerimize Türküleriyle güzel bir Akşam yaşattılar.