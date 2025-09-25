Bayburt Vakfı Burs başvuruları başladı.

Bayburt Vakfı Yönetim kurulunun 2024 yılında Yalova’da yapılan Vakıf Çalıştayın’da aldığı karara göre geçen yıl olduğu gibi Bu yılda Başarılı Öğrencilere Burs imkânı sağlayacaktır.

Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar Yaptığı açıklamada:

. Tüm Öğrencilere ve Eğitim camiasına başarılar dileyerek 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi Üniversite sınav sonuçlarında sınav başarısı ilk yüz binde olan öğrencilere başarı bursu verilmeye başlanmış 2025-2026 Eğitim Öğretim döneminde de verilmeye devam edilecektir. Dedi.

Burs başvurularının 25 Eylül-15 Ekim arasında başlayacağını, Bayburt Vakfı resmi internet sitesinden formları doldurarak müracaat edebileceklerini belirtti. Burs komisyonunun değerlendirmesinin ardından Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz belirlenecektir.

Bayburt Vakfı 2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde üniversite sınavında sıralaması ilk yüz binde olan öğrencilere “Başarı Bursu “ vererek başarıyı ve başarılı öğrencileri ödüllendirmiştir.

Vakfımız Ülkemizin ve Bayburt’un Milli Manevi değerlerine sahip çıkan, Kültürünün yaşatılması için çeşitli programlar tertip edip, Akademik, Kültürel çalışmalara ve araştırmalara destek sağlayarak bu yolda hizmet üretmeye devam edecektir.

Burs müracaatları 25 Eylül -15 Ekim tarihleri arasında www.bayburtvakfi.org.tr adresinden yapılacaktır.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 1997 yılından günümüze yaklaşık 13.750 Öğrenciye burs vererek destek sağlamıştır.

Bizler bu hizmetleri yaparken Siyasi Temsilcilerimize ,Bürokratlarımıza, STK ve Derneklerimize, İş İnsanlarımıza, Bağışçılarımıza,ve tüm Yöneticilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfında görev yapmış Başkanlarımız ve yönetimlerinin de her daim bizlere destek olacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Vakfımızda Başkanlık, yöneticilik ve üye olarak bu hizmetlerin yürütülmesini sağlayan tüm hemşerilerimize içtenlikle teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.