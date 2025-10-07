Doğadan gelen lezzetlerin buluştuğu 2. Yazır Üzüm Şenliği, 12 Ekim Pazar günü Finike’ye bağlı Yazır Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte yarışmalar, ikramlar ve halk konseri yer alacak.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Finike’nin Yazır Mahallesi, 12 Ekim Pazar günü ikinci kez “Üzüm Şenliği”ne ev sahipliği yapacak.

“Doğadan Gelen Lezzet” sloganıyla düzenlenen şenlik, saat 12.00’de başlayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerle bölge halkını bir araya getirecek.

Şenlikte, en kaliteli üzüm ve pekmez yarışmaları, çuvalla koşu, halat çekme, yumurta taşıma, ayran içme ve sandalye kapma gibi eğlenceli yarışmalar yapılacak. Dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecek.

Ayrıca doğa yürüyüşü (ADOS Kulübü), ata binme, çocuklar için yüz boyama ve oyun etkinlikleri de düzenlenecek.

Şenlik alanında üzüm, pekmez, kuru incir, tarhana, bulgur, gözleme, bazlama, dondurma, pamuk helva, köfte-ekmek, közde mısır gibi yöresel ürünlerin satıldığı reyonlar kurulacak. Katılımcılar dilerse dalından üzüm toplama etkinliğine de katılabilecek.

Etkinlik sonunda peynirli pilav, helva, üzüm, pekmez, üzüm suyu, çay ve ayran gibi ürünler ücretsiz olarak misafirlere ikram edilecek. Günün finalinde ise nostaljik fotoğraf gösterimi, pekmez kaynatma gösterisi ve halk konseri yer alacak.