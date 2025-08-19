Bayburt Sakızlı (Cılara) Köylüleri Köy Pikniğinde bir araya gelerek hasret giderdiler.

Piknik İstanbul Kemerburgaz,Kirazlıbent piknik alanında yapıldı.

İstanbul İl Tarım Müdürü Suat Parıldar ,Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kumbar ,

Bağcılar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nejdet Akbulut ,Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Şule Genç,CHP Bağcılar ilçe Başkanı Caner Salma , Yeniden Refah Bağcılar İlçe Başkanı Hayati Bayram,Akparti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Güneş , Bayburt Kültür Yardım Derneği Başkan Vekili Vedat Polat ,Alepelit Köy Dernek Başkanı Murat Yerli ve Sakızlı köylüleri katılım sağladı.

Piknik Programında Sakızlı Köyü Bar ekibinin Folklor gösterileri ,Sanatçı Devran ve Musa Küçük’ün şarkılarıyla devam etti.

Sakızlı Köyü Dernek Başkanı Suat Çelik: Başta Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız olmak üzere, pikniğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ilgililere, ziyaretleriyle bizleri şenlendiren değerli protokol üyelerine, gönülden katılım gösteren tüm köylülerimize, yönetim kurulumuz ve kadın kollarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız dedi.