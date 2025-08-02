Mayıs ayının son günlerinde yayımlanan kararname ile Bayburt’un iki ilçesine kaymakam atanmıştı. Aydıntepe ilçesine atanan Abdulkadir Nar eş durumundan görevinden ayrılmak zorunda kalırken ilçenin yeni Kaymakamı Kırıkkale’nin Demirköy ilçesinden geldi.

Demirköy’de yaptığı hizmetler gönüllerde iyi bir yer bırakan Ertuğrul Bayram ilçedeki görevine başladı.

Ertuğrul Bayram kimdir?

1995 yılında Ankara’da doğdu. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kırklareli Demirköy Kaymakamı iken İçişleri Bakanlığının görevlendirme kararı ile Aydıntepe Kaymakamlığına atandı.