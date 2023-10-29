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Saat 11.00’de Cumhuriyet Caddesi’nde başlayan tören kutlamalarına Bayburtlular 7’den 70’e yoğun ilgi gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci vatandaşların bayramını kutladı.



Vali Mustafa Eldivan, “Bugün azizi milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı eşsiz Kurtuluş mücadelesinin neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin 100 yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Selam olsun bugünleri bizlere yaşatanlara. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun” dedi.



Vali Eldivan şöyle devam etti:

“Vatana ve millete sadakatin timsalidir Bayburt” “Cumhuriyetimizin 100. Yılını kahramanlar diyarı Bayburt’ta kutlamaktan duyduğum memnuniyeti ve onuru ifade etmek istiyorum.

Çünkü Bayburt, şairin ‘Selam Bayburtlum tarihlerde ünün var/Bayburt’uma ayak basan her düşmana cihan dar’ dediği yerdir. Vatana ve millete sadakatin timsalidir Bayburt. Bayburt bu sadakati, Kop Müdafaasında, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs Harekâtı’nda, 15 Temmuz’da destansı bir şekilde ortaya koymuştur. Hiç şüphe yok ki bu yüksek ruh bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir.”



“Türkiye saygınlığını her geçen gün artırmakta”

“Büyük devletler büyük hedefler üzerine inşa edilirler. Cumhuriyeti bu pencereden görmek ve okumak zorundayız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken ecdadımıza duyduğumuz saygıya mutlaka gelecek idealleri eşlik etmelidir. Zira bu necip milletin hedefleri bitmez. 2023, 2053 gibi daha nice hedeflerimiz var.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemiz bu hedeflere büyük ve kararlı adımlarla yürümektedir. Türkiye ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu, zengin insan kaynağı, İHA’sı, SİHA’sı ile saygınlığını her geçen gün artırmakta, dosta güven düşmana korku salmaktadır. Muhakkak ki bunda gücünü milletinden alan demokratik Türkiye Cumhuriyeti rejiminin payı son derece büyüktür. Bizler bu şuurla Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkacağız. Birliğimizi dirliğimiz koruyacağız. Zorluklarımız birlikte omuzlayacak mutluluğumuzu paylaşacağız.

Her şeyden önemlisi daha çok çalışacağız. Ecdadımıza olan borcumuzu ancak çalışarak ödeyebileceğimizin şuurunda olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.”



