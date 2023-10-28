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Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümü nedeniyle Bayburt Valiliği tarafından çeşitli etkinliklere imza atılıyor.

Etkinlikler 1. Dünya Savaşı'ında Kop Dağı'nı 6 ay boyunca düşmana geçilmez kılan şanlı ecdadın anısına 1963 yılında dikilmiş olan Kop Şehitliği'ne yürüyüşle başlatıldı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kurum amirleri, emniyet mensupları, MEB AKUB ekibi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından şehitliğe çiçekler bırakıldı ve dualar edildi.



Katılımcılara hitap eden Vali Eldivan, bağımsızlığa giden yolda Kop Savunmasının en az Çanakkale Zaferi kadar önem taşıdığına vurgu yaptı. Eldivan, konuşmasının devamında asırlaşan Cumhuriyet’in temellerinin atılmasında emeği geçen şehitleri rahmetle yâd ederek, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Türkiye Yüzyılı temalı program, bayraklar eşliğinde tören yürüyüşü ve siperliklerin gezilmesiyle devam etti. Etkinlikler, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi.



