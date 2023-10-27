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Bayburt'un konuşulduğu ziyarette Başkan Pekmezci Bakan Güler'e belediye eliyle Bayburt'ta tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, "Ankara ziyaretlerimiz kapsamında hemşehrimiz Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e ziyarette bulunarak şehrimizde yaptığımız ve yapacağımız projeler konusunda istişarelerde bulunduk. Yoğun gündemine rağmen bizleri makamında kabul eden kıymetli Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendileri hemşehrilerimize ve babaocağına selamlarını ilettiler" ifadelerini kullandı.

