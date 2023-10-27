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Proje yardım protokolü, Vali Mustafa Eldivan ile Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Kurulu Başkanları arasında gerçekleşti. İmzalanan protokolde, Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Derneğine 127 bin ₺, Beşpınar Kadınları Derneğine 201 bin ₺ proje yardım desteği sağlanacak. Toplantıya, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Polat ve Beşpınar Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yavuz Bayburt İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mevlüt Birkanım katıldı.