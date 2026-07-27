Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, köklü dayanışma ve kaynaşma kültürü yeniden yaşatıldı.

Gün boyu süren şenlik kapsamında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yöresel türkülerin seslendirildiği ve coşkulu Bayburt barlarının oynandığı programda, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan Bayburtluları buluşturan bu anlamlı etkinliğin, önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Vali Eldivan: "Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiriyor"

Şenliğe katılarak vatandaşların sevincine ortak olan Bayburt Vali’si Mustafa Eldivan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Eldivan, bu tür sosyal etkinliklerin birlik duygusunu pekiştirdiğini ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine büyük katkı sağladığını vurguladı. Büyük bir coşkuyla tamamlanan "Gönül Şenliği", plaket takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.