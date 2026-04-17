Toplumun öncü şahsiyetlerinden biri olarak bilinen ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken Nizamettin Kutlu, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin ana odak noktası olacak. Projenin en dikkat çekici yanı ise, sanatçılara ve kültürel değerlere henüz hayattayken sahip çıkmayı ve onları onurlandırmayı ilke edinmesi.

Gelecek Kuşaklara Kalıcı Bir İz

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek tüm etkinlikler Nizamettin Kutlu üst başlığı altında düzenlenecek. Bu anlamlı projenin temel amacı; usta yazar ve şairin hayatının, eserlerinin ve fikirlerinin toplumla paylaşılarak daha yakından anlaşılmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara köklü bir kültürel miras bırakmak.

"Kültürü ve tarihi ile Anadolu’nun önemli bir konumunda bulunan Bayburt'tan örnek bir projeyi hayata sunarken, bu ve buna benzer sanat organizasyonlarının giderek yaygınlaşması en büyük arzumuzdur."

Anadolu'nun Kültürel Mozaiğine Katkı ve 2027 Vizyonu

Dernek yetkilileri, bu çalışmanın sadece bir başlangıç olduğunu ve uluslararası düzeydeki bu kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğinin müjdesini verdi. 2027 ve sonraki yıllarda farklı değerler ve isimler adına düzenlenmesi planlanan etkinliklerle, Anadolu'nun eşsiz coğrafyasındaki farklı şehirlerde kültürel zenginliğin toplumla buluşturulması hedefleniyor. Dernek, yıl içerisinde kendi alanında fark yaratacak ve geleceğe ilham verecek her bir değer ile bu kültürel mozaiğin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etkinliklerin Ana Sponsoru "Dentbul" Oldu

Yıl boyunca sürecek olan etkinlikler ve verilecek ödüller, sağlık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan ve kurumsal destekleriyle sanata yön veren Dentbul'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği, yaptığı açıklamada 2026 yılının kendi adına ilan edilmesi yönündeki hüsnü kabullerinden dolayı Şair ve Yazar Nizamettin Kutlu'ya teşekkürlerini sunarken, tüm sanatseverleri bu yılki kültür ve sanat takvimini heyecanla takip etmeye davet etti.