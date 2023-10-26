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MHP Genel Merkezi'ndeki Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Başkan Pekmezci, kentte yapımı tamamlanan, devam eden planlanan projeler hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyarette Bayburt’u yakınan takıp ettiğini belirterek, "Bugün belediye çalışmaları hakkında Bayburt Belediye Başkanımızdan bilgi aldık. Belediyemiz Bayburt’ta planlanan her projeyi hayata geçirmiş, bu hizmetlere yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Bayburt’un bizim gönlümüzde ayrı bir yeri olduğunu her zaman söylüyoruz. Çok sevdiğimiz Dede Korkut Şehri Bayburt’umuza selam olsun” dedi.

Başkan Pekmezci de yoğun gündemi arasında kendisini kabul eden Bahçeli'ye teşekkür etti. Pekmezci, Genel Başkan Bahçeli'nin Bayburt’un her projesi ile yakından ilgilendiğini bildirerek, kendisine teşekkür etti. MHP lideri Bahçeli’yi ziyaretinin ardından genel merkezde temaslarını sürdüren Başkan Hükmü Pekmezci, ayrıca Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz’ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.



