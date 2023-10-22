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Körfez ilçemizde önemli etkinliklere sahiplik yapan Körfez Bayburtlular Derneği AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş’i Fatih Mahallesindeki dernek binasında ağırladı.

AK Parti Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Alim Erdemir’le dernek binasına gelen Milletvekili Ateş Bayburtlu hemşerilerimizle bir araya geldiler.

Körfez ziyaretinde Hemşerilerimizle bir araya gelen Bayburt Milletvekili Ateş Bayburt’tan sizlere selam getirdim dedi.Ateş Hemşerilerimizle her daim bir araya gelmeye gayret ediyoruz dedi.

Bayburt’a yapılan projeler hakkında bilgi veren Prof.Dr.Orhan Ateş Bayburt’ta yakın bir zamanda sanayi ve turizm atılımlarına hız verileceğini yeni yapılan hastane binasında onkoloji ünitesinin kurulduğunu böylece hemşerilerinin çevre hastanelere gitmelerine gerek kalmayacağını anlattı.

Bayburt-Gümüşhane Havaalanının yakın bir zamanda açılacağının müjdesini de veren Ateş Çin’li müteşebbislerin Bayburt’a yatırım hazırlığında da olduğunu söyledi. Hemşerileri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek hatıra fotoğrafı çektirdi.