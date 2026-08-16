BAYBURTGÜNDEM-

Bayburt MHP İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi H.Gıyasettin Şentürk çok amaçlı salonunda gerçekleşti, mevcut Başkan Turan Çalışkan yeniden Başkan seçildi.

Kongrede 392 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Seçilen MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan Kongreye katılanlara teşekkür konuşması yaparak “ Bizlere bu görevi layık gören Tüm Delegelere teşekkür ediyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene “ sözleriyle Tüm delegeleri selamladı.

Kongreye ; Gümüşhane MHP Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane MHP İl ,İlçe Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ,Bayburt MHP İl Başkanı Muharrem Baykal ve Yönetim Kurulu üyeleri ,MHP MYK üyesi Bekir Kasap , Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Yardımcı, Eski Bayburt Mhp Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Bayburt AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Bulunmaz,Saadet Partisi İl Başkanı Mecit Bekmezci, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Yunus Çil, Muhtarlar Dernek Başkanı Uzeyfe Budak , Kamusen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, STK Temsilcileri, Muhtarlar, MHP Meclis Üyeleri , Partililer ve Basın Mensupları katıldı.

Kongre Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile toplu Fotoğraf çekimi ile sona erdi.