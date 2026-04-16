Bayburt’un tarihi ve kültürel önemine vurgu yapan Kaya, şehrin mevcut temsil durumunun adaletsiz olduğunu savundu.

"Bayburt Kadim Bir Anadolu Şehridir"

Konuşmasına Bayburt’un tarihi derinliğini selamlayarak başlayan Mustafa Kaya, "Bayburt; kadim tarihiyle, vakur duruşuyla öne çıkmış bir Anadolu şehridir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehrimiz olarak varlığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. Kaya, şehrin her alanda ileriye taşınması ve kültürel zenginliklerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

"Tek Milletvekili Siyasi Rekabeti Öldürüyor"

Bayburt’un şu anda TBMM’de sadece bir milletvekili ile temsil edilmesinin sakıncalarına değinen Kaya, bu durumun hem temsilde adaleti hem de yerel düzeydeki siyasi rekabeti olumsuz etkilediğini vurguladı. Tek vekille temsil edilmenin şehrin gelişimi üzerinde de negatif bir etkisi olduğunu ifade etti.