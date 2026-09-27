Avrupa Müze Akademisi (European Museum Academy – EMA) tarafından bu yıl ilk kez verilen “Weiden Your Scope” Ödülü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin oldu.

İspanya’nın Alicante kentinde düzenlenen törende ödül, 24 farklı ülkeden 100 müzenin oylarıyla sahibini buldu. Ödül, çağdaş Avrupa müzeciliğinin öncü isimlerinden, 2023 yılında hayatını kaybeden ve Avrupa Müze Akademisi’nin kurucu ilk başkanı olan Dr. Wim van der Weiden adına ithaf edildi. Dr. Wim van der Weiden, başarılı müzeciliğin yalnızca kendi sınırları içinde kalmamasını, geniş vizyonlu, kapsayıcı ve insanı merkeze alan bir yaşam alanı olmasını savunuyordu.

“Kültür Mirasımızın Yansıması”

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yavuz, müzenin Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan kadim kültür mirasını geleceğe taşımak amacıyla kurulduğunu belirtti. Müzemizin köylere, toprağa, dağlara ve yaylalara sahip çıkma çağrısı olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

“Aynı zamanda modern yaşamın dayattığı tek tipleşmeye ve kültürel değerlerimizi aşındıran popüler kültüre karşı toplumsal hafızamızı koruma iradesiyiz. Avrupa Müze Akademisinin kurucusu ve ilk başkanı Dr. Wim van der Weiden adına ithaf edilen ve Avrupa’nın öncü müzecilerinin oylarıyla verilen bu ödüle layık görülmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Ödülün ardından farklı ülkelerden çok sayıda müze ve kültür kurumundan iş birliği teklifleri aldık. Önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası projelerimizi hayata geçirmeye, Anadolu’nun kadim kültür mirasını dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz. Ödülümüzü, toprağından kopmayan emekçilere, kültürümüzü yaşatmaya gayret edenlere, aile yadigârı eserlerini müzemize emanet eden bağışçılarımıza, köylerine ve geçmişlerine sahip çıkanlara ve müzemize gönüllü olarak emek veren bütün dostlarımıza ithaf ediyoruz.”

“Başka Özel Girişimlere Örnek Olacak Bir Liderlik”

Avrupa Müze Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Karl Borromäus Murr ise müzenin üstlendiği kültürel sorumluluğa dikkat çekerek, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, en yakın şehre 40 kilometre uzaklıkta ve kırsal bir alanda olmasına karşın başka özel girişimlere örnek olacak şekilde liderlik üstlenmiş, kimsenin kolaylıkla cesaret edemeyeceği sorumlulukları üzerine almış özgün bir müzedir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Alanda Ödüllü Bir Kültür Yuvası

İş adamı Kenan Yavuz tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak doğduğu Beşpınar Köyü’nde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 25 bin metrekarelik alan üzerinde 26 farklı mekândan oluşuyor.

Kırsalda kurulan ve Anadolu kültürünü yaşatan müze, geçmiş yıllarda da pek çok prestijli ödülün sahibi oldu: