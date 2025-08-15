Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı.

Yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda, madde arama köpeği Pablo’nun da katıldığı operasyonlarda, 0,97 gram Metamfetamin, tarlada ekili halde 1 metre boyunda 3 kök Hint Keneviri ile 1,84 gram Esrar maddesi, 0,64 gram Skunk, 5,42 gram Bonzai ve 227 adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan B. Ö., Ö. E., N. B., A. H. ve S. B. İsimli 5 şüpheliyle ilgili adli işlem yapılırken, emniyetten yapılan açıklamada, halkın desteği de alınarak, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.