Çayırovalı çocukların yaz aylarını sporla dolu dolu geçirmesi amacıyla düzenlenen Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda, eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, düzenlediği yaz spor okullarıyla da ilçedeki miniklerin yaz aylarını sporla dolu geçirmesine olanak sunuyor. Futbol, basketbol, voleybol, karate, kick boks ve cimnastik branşlarında profesyonel isimlerden eğitim alma imkanı bulan Çayırovalı çocuklar, yaz aylarını sporla iç içe ve güzel bir şekilde değerlendiriyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek eğitimlerden sonra, Çayırovalı minikler yeni eğitim-öğretim dönemine sporla iç içe bir tatil geçirdikten sonra başlayacak.

ÇAYIROVALI ÇOCUKLAR SPORLA TANIŞIYOR

Konu hakkında Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü olarak, spor okullarımızı yaz ve kış olmak üzere iki dönem şeklinde yapıyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için, yaz dönemimizde de çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Yaklaşık 820 öğrencimize, futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, karate ve kick boks branşlarında eğitim veriyoruz. Amacımız Çayırovalı çocuklarımızın sporla tanışması ve eğlenceli vakit geçirmesi.”