Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramajlara uygunluğu kontrol edildi. Ayrıca üretim alanlarının temizlik durumu, personel hijyeni ve genel işyeri düzeni de denetim kapsamında incelendi.

Fırınlarda gerçekleşen denetimlerde özellikle imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine uyarılarda bulunarak tekrarlanması durumunda cezai işlem uygulanacağını bildirdiler.