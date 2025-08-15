Bayburt’ta İl Müftülüğünün koordinesinde Yaz Kur’an Kursları kapanış programı gerçekleşti.

Gezici Kütüphane çocukları bilgiyle donatıyor
Programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’da katıldı.

Hocaların gayreti ve ailelerin desteğiyle öğrencilerin yaz döneminde Kur’an-ı Kerim’i okuma ve öğütlerini öğrenme fırsatı bulduğunu belirten Vali Eldivan, emeği geçen İl Müftülüğüne, hocalara ve ailelere teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim’i okumak ve öğütlerini hayatımıza rehber kılmanın sabır gerektiren kutlu bir yolculuk olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, tüm öğrencileri tebrik etti.