Çalışkan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu teklifi kabul etmediklerini ve bu nedenle eylem yaptıklarını belirtti.

"Maaşlar Hayali Tahminlere Göre Değil, Gerçeklere Göre Belirlenmeli"

Çalışkan, yapılan teklifin 2026 yılı için taban aylığa 1000 TL, ek olarak %10+6 ve 2027 yılı için %4+4 olduğunu hatırlattı. Ancak bu oranların, hızla artan fiyatlar karşısında memur ve emeklilerin mutfağındaki sorunlara çözüm olamayacağını savundu. Çalışkan, "Maaşlar, hayali tahminlere göre değil; markette, pazarda, kirada yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir" dedi.

'Hak Ettiğimiz Ücreti Alamıyoruz'

Konuşmasında, "Bugün ülke genelinde iş bırakma eylemindeyiz. Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz" diyen Çalışkan , emeğinin karşılığını alamayan kamu çalışanlarının haklarını almakta kararlı olduğunu vurguladı. Çalışkan, kiraların memur maaşlarını aştığını, büyükşehirlerde memurların barınma sorunu yaşadığını ve görev yerlerinin boş kaldığını ifade etti.

Son olarak Çalışkan, kamu işverenine çağrıda bulunarak, enflasyon, büyüme oranları ve yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeni, gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif sunulmasını talep etti. Bu yapılmazsa, memur ve emeklilerin geçinme zorluğu çekeceğini ve nitelikli insan gücünün çaresizlik içinde bırakılacağını söyledi.