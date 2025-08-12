Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aydıntepe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda, üç şüpheli şahsın kimlikleri tespit edildi.

Plakasız bir kamyonetle Bayburt'a gelen E.K. (24), B.O. (47) ve E.K. (52) adlı şahısların, toplam 200 adet saman balyasını çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin, çaldıkları balyaları kamyonete yükleyerek satmak üzere Trabzon'a götürmeye çalıştıkları tespit edildi.

Ekipler, Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslara ev hapsi cezası verildi.