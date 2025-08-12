Sapanca Gölü’nde yaşanan kuraklık için Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı’ndaalınan karar ile Sapanca Gölü ve risk altındaki yedi göl için ‘Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’ kurulacak.SAKARYA (İGFA) - Kuraklık ve bilinçsiz kullanım nedeniyle kritik seviyelere düşen Sapanca Gölü için Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü harekete geçti. 25 Temmuz Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilen Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı’nda Sapanca Gölü ve kuraklık riski taşıyan yedi göl için acil durum eylem planı belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’nün 29,70 seviyesine inmesi ile birlikte hayata geçirilecek tedbirleri destekleyen kararlar ile birlikte kuraklığın getirdiği riskler hafifletilecek.

Sapanca, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe göllerine ilişkin kararların alındığı toplantıda, çiftçilere ve ilgili kurum/kuruluşlara gerekli uyarıların yapılabilmesi maksadıyla Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’nin kurulması çalışmalarına başlandığı belirtildi.

ÇALIŞTAY KAPSAMINDA 112 EYLEM PLANI BELİRLENDİ

Su Yönetimi Genel Müdürü AfireSever’in toplantı esnasındaki değerlendirmelerinde ise, “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı yayınlayarak, bu plan çerçevesinde 112 eylem belirledik. Su Verimliliği Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ulusal Su Kurulu'nun üçüncü toplantısında alınan karar gereği öncelikle Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerine yönelik eylem planlarını hayata geçireceğiz” başlıklarına yer verdi.