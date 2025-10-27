Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’de esnafla, vatandaşla ve yerel basınla bir araya gelerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK desteğiyle Büyükşehir tarafından ilçeye kazandırılan Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’de esnafla, vatandaşla ve yerel basınla bir araya gelerek Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Altay’ın Seydişehir programı Roma dönemine ait mezar kalıntılarının bulunduğu antik gömü alanında (nekropol) gerçekleştirilen inceleme ziyaretiyle başladı.

Geçmişin izlerini taşıyan nekropolde incelemelerde bulunduklarını belirten Başkan Altay, “Bu alan, Roma döneminden günümüze ulaşan önemli bir arkeolojik miras niteliğinde. Tarihimize ışık tutan bu değerli alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir tarafından ilçeye kazandırılan Şehir Konağı’nda yerel basınla bir araya gelen, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) kursiyerleriyle buluşan Başkan Altay, Seydişehir Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye başkanı Hasan Ustaoğlu ile de bir araya geldi. Başkan Altay ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

ÇALTEPESİ SU YUMUŞATMA TESİSİ AÇILDI

Başkan Altay, Seyyid Harun Veli Camii’nde öğle namazı sonrası vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK desteğiyle Seydişehir’e kazandırılan Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, hayata geçen tesisle Seydişehir’e daha kaliteli, daha nitelikli su vermeyi amaçladıklarını kaydederek, “Yaklaşık 100 litre saniye kapasiteli olan tesiste sertlik seviyesi 10 ile 20 Fransız sertliğinde olacak. Tesisimizin Seydişehir’imize, Konya’mıza hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Çaltepe mevkisinden çıkan içme suyundan 6 mahalleden yaklaşık 20 bin kişin faydalandığını ifade ederek, “Buradan çıkan içme suyumuzun daha kaliteli hale gelmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan bu yatırım çok büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.