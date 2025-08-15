Bursa Gemlik’te yaz etkinlikleri, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle dolu dolu devam ediyor. Mahallelerde çocuklar için gerçekleştirilen açık hava sinema gösterimleri, yaz akşamlarını renkli ve keyifli hale getirirken; kent merkezinin buluşma noktalarından biri olan Bölge Parkı’nda tüm Gemliklilere hitap eden özel bir program düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, ilk olarak sahneye çıkan jonglör; sergilediği renkli ve eğlenceli gösterilerle çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti. Ardından sahneye çıkan sanatçı Aslan Akdağ, en sevilen türküleri seslendirdi. Hem nostaljik ezgiler hem de hareketli parçalarla süren konser, Bölge Parkı’nı adeta bir açık hava konser alanına dönüştürdü.

Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren şunları söyledi: "Kentimizin en yoğun bölgelerinden, mahallelerimizin kesişme noktası olan Bölge Parkımız, tüm Gemlikliler için eğlenceli ve mutlu anlara sahne oldu. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde huzurla bu kentte yaşamaya, neşemizi paylaşmaya devam edeceğiz. Yaz ayları boyunca mahallelerde ve merkezde kültür-sanat ile spor faaliyetleriyle Gemlik’in sosyal yaşamına canlılık katacak, farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerimiz devam edecek."