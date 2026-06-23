Demirözü Belediyesi, ilçenin üretimine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak yeni fabrika projesi için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hibe desteğiyle hayata geçirilecek olan ve 100 kişiye kadar istihdam sağlaması planlanan tesisin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Demirözü Belediyesi, ÇUGEP programı kapsamında bölgede bir ilke imza atarak önemli bir yatırımı ilçeye kazandırıyor. Toplamda 1.000 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni fabrikanın inşa ve kuruluş süreci hızla devam ediyor.

Finansmanın Yüzde 90'ı Hibe

Bölgede ÇUGEP programından yararlanan ilk belediye olma unvanını taşıyan Demirözü Belediyesi, dev projenin finansmanını büyük ölçüde hibe yoluyla çözdü. Yatırım maliyetinin %90’lık kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle, kalan %10’luk dilim ise belediyenin kendi öz bütçesinden karşılanacak. Kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra fabrikanın tüm mülkiyeti doğrudan Demirözü Belediyesi’ne ait olacak.

50 ile 100 Kişiye İstihdam Kapısı

İlçedeki işsizlik oranını düşürmesi ve yerel ekonomiyi canlandırması beklenen fabrika, ilk etapta 50 ila 100 vatandaşa istihdam sağlayacak. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak çarkların dönmeye başlaması planlanıyor.

"İlklerin Belediyesi Olmaya Devam Ediyoruz"

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,ilçeye hizmet sevdasını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlklerin Belediyesi olmaya devam ediyoruz ve ÇUGEP programından bölgemizde ilk yararlanan belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbimizin izniyle ilçemize hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar fabrikamızı faaliyete geçirerek ilçemizin üretimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunmayı amaçlıyoruz. Demirözü’müze hayırlı ve uğurlu olsun."

Başkan ayrıca, projenin ilçeye kazandırılmasındaki yoğun gayret ve desteklerinden ötürü Bayburt Milletvekili Orhan Ateş’e, İl Başkanı Turgut Çalışkan’a, İlçe Başkanı Adem Boncuk’a ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.